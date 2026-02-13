El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Camas, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, con intervalos de nubes altas y momentos de cielo despejado, especialmente en la tarde. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 95% entre las 1:00 y las 7:00, disminuyendo a cero entre las 7:00 y la 1:00 del día siguiente. Esto indica que, aunque la lluvia será escasa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante la mañana.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 54 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer. La velocidad del viento variará, siendo más fuerte en la mañana y disminuyendo gradualmente hacia la tarde y la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían hacer que el ambiente se sienta más pesado.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque las condiciones de lluvia podrían afectar temporalmente la claridad en algunos momentos. Los ciudadanos de Camas deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de disfrutar de algunos claros entre las nubes, pero también con la certeza de que la lluvia podría hacer acto de presencia, especialmente en las primeras horas del día.

Finalmente, el orto se producirá a las 08:15 y el ocaso a las 19:01, lo que permitirá disfrutar de una jornada con una duración de luz solar considerable, a pesar de la nubosidad predominante.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.