El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, se presenta en Cabra con un panorama mayormente cubierto, con cielos que se mantendrán en esta condición durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, la nubosidad será densa, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se prevé que la probabilidad de precipitación sea significativa, alcanzando el 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, sí habrá momentos de inestabilidad que podrían generar chubascos intermitentes.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 57 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Las velocidades del viento oscilarán entre 15 y 31 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre y requerir precauciones adicionales.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados hacia el final del día. La nubosidad se mantendrá, y se espera que las condiciones de tormenta sean probables, con un 95% de probabilidad de tormenta entre las 13:00 y las 19:00. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda estar atentos a las alertas meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas continuarán bajando, y se espera que el cielo permanezca cubierto. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas nocturnas. La puesta de sol se producirá a las 18:55, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también traerá consigo la vitalidad que las lluvias aportan a la tierra.

En resumen, hoy en Cabra se anticipa un día de cielos cubiertos, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de la calidez del hogar.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.