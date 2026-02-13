El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

Hoy, 13 de febrero de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 68% en las primeras horas y subiendo a un 79% durante la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga elevada, especialmente entre las 01:00 y las 19:00, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.7 mm en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 59 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas abiertas. La velocidad del viento variará, comenzando en 17 km/h por la mañana y aumentando a 35 km/h por la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se prevén intervalos nubosos que podrían ofrecer breves momentos de sol. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es alta, con un 95% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, por lo que se aconseja precaución.

La temperatura máxima del día se espera que alcance los 16 grados, mientras que por la noche descenderá a unos 12 grados. Las condiciones de humedad y viento podrían hacer que la sensación térmica sea más baja, especialmente al caer la noche.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y un viento notable. Es un día para estar preparado para cambios en el tiempo y disfrutar de las actividades bajo resguardo.

