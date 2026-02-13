El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92%, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones se estiman en 0.2 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí habrá momentos de inestabilidad. La probabilidad de precipitación es del 95% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 23 y 35 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 59 km/h, lo que podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 14 grados . La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica se sienta más baja, por lo que se recomienda vestirse en capas para mantenerse cómodo.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 90% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que hay un alto riesgo de que se produzcan tormentas eléctricas, aunque estas no se espera que sean severas. Sin embargo, es importante estar atentos a las alertas meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas continuarán bajando, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. En resumen, el día de hoy en Bormujos será mayormente nublado, con lluvias escasas y un ambiente fresco, por lo que es aconsejable estar preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.