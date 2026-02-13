El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bailén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de lluvias.
A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Durante la mañana, la probabilidad de lluvia será del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que se registren precipitaciones, aunque estas serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.4 mm. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados, lo que, sumado a la alta humedad, generará un ambiente fresco y húmedo.
En la tarde, la situación no mejorará significativamente. La probabilidad de tormenta se incrementará, alcanzando un 95% entre las 07:00 y las 13:00. Las lluvias podrían intensificarse, especialmente en las horas centrales del día, con acumulados que podrían llegar a 4 mm. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 13 grados, mientras que la humedad relativa comenzará a descender ligeramente, aunque seguirá siendo alta.
El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 39 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la lluvia y la alta humedad. A medida que se acerque la tarde, se prevé que el cielo continúe cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a tormentas aisladas.
Por la noche, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a alrededor de 11 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y se espera que la humedad relativa se mantenga alta, lo que podría generar nieblas o brumas en las primeras horas del día siguiente.
En resumen, Bailén experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, lo que aconseja a los ciudadanos estar preparados y tomar precauciones al salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.
