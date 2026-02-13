El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, dando paso a un ambiente más gris y húmedo.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 12 grados , siendo más frescas durante la mañana y la noche. En las horas centrales del día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, rondando los 11 grados, lo que podría ofrecer un breve respiro antes de que las condiciones climáticas se deterioren nuevamente. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará con fuerza a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Este nivel de humedad también es indicativo de la probabilidad de precipitaciones, que se prevé será del 100% en intervalos específicos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las lluvias serán ligeras, acumulando entre 0.1 y 5 mm a lo largo del día, con un pico de 5 mm esperado en la tarde.

El viento soplará del oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 76 km/h, especialmente en las horas de mayor actividad, lo que podría generar condiciones de inestabilidad. Este viento fuerte, combinado con la lluvia, podría causar algunas molestias y afectar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

La probabilidad de tormentas es alta, alcanzando hasta el 95% en los periodos de mayor actividad. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de riesgo a las actividades al aire libre.

En resumen, el día en Baeza se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento fuerte. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para condiciones climáticas adversas y que eviten actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.