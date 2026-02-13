El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga densa, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones. En particular, se anticipa que las lluvias sean escasas, pero no se descartan episodios de lluvia más intensa, especialmente en las horas centrales de la tarde. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 3 mm, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para las actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Este nivel de humedad puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son, por lo que se recomienda a los habitantes de Baena vestirse adecuadamente para evitar molestias.

El viento soplará desde el oeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 59 km/h, especialmente durante la tarde. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar condiciones inestables, por lo que se aconseja precaución al desplazarse, especialmente en áreas abiertas o en vehículos.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde. Esto significa que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañarse de ráfagas de viento más intensas y lluvia repentina. Es recomendable mantenerse informado a través de los canales meteorológicos oficiales y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy será mayormente cubierto, con lluvias y tormentas esperadas, temperaturas frescas y un viento fuerte. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.