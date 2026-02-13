El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Ayamonte se verá afectado por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, la niebla será un fenómeno predominante, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las primeras horas. A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con intervalos de nubosidad que se mantendrán hasta la tarde.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 12 y 15 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados hacia el mediodía. Por la tarde, se espera un leve aumento, alcanzando nuevamente los 15 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando valores cercanos al 62% en las horas centrales del día.

En cuanto a la precipitación, existe una probabilidad del 100% de que se produzcan lluvias en las primeras horas, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm. A lo largo de la mañana, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 40%, aunque las precipitaciones serán escasas. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, y se espera que el cielo permanezca cubierto con intervalos nubosos.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en las primeras horas, aumentando a 44 km/h en la mañana. A medida que avance el día, la velocidad del viento se mantendrá entre 30 y 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 75% de posibilidad de que se produzcan en las primeras horas del día, disminuyendo a un 40% hacia el mediodía. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se reducirá a cero, lo que permitirá que el tiempo se estabilice.

En resumen, Ayamonte experimentará un día marcado por la niebla y la nubosidad, con lluvias ligeras en las primeras horas y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo habitual. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir y que estén atentos a las condiciones cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.