El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 15 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 13 y 16 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán ligeras. En total, se espera una precipitación acumulada de aproximadamente 0.2 mm en las primeras horas, aumentando a 0.4 mm en la tarde. Esto se traduce en un día en el que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 97% en las horas más frescas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. A medida que el día avance, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo esperado.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 63 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente durante la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, que, combinado con la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más frías. Se recomienda tener precaución al desplazarse, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más fuerte.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una probabilidad del 55% de tormentas en las primeras horas del día, aumentando a un 90% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán a alrededor de 12 grados . La jornada concluirá con un ambiente fresco y húmedo, ideal para disfrutar de una velada tranquila en casa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.