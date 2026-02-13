El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 90%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, especialmente en las horas centrales. Entre las 07:00 y las 13:00, la probabilidad de precipitación será del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se anticipa que serán escasas en comparación con otros días. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 2 mm, con un pico de hasta 4 mm en las horas más intensas.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 61 km/h en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar condiciones de inestabilidad. A lo largo del día, la velocidad del viento se mantendrá entre 25 y 40 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En la tarde, la situación meteorológica se tornará más complicada, con un aumento en la probabilidad de tormentas. Entre las 13:00 y las 19:00, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 95%, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados .

Hacia el final de la jornada, las condiciones comenzarán a mejorar, aunque el cielo seguirá cubierto. Las lluvias disminuirán y se espera que la temperatura baje a unos 10 grados por la noche. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas del día siguiente.

Es recomendable que los habitantes de Andújar tomen precauciones, especialmente si planean salir durante las horas de mayor inestabilidad. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas y evitar actividades al aire libre en caso de tormentas severas será crucial para garantizar la seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.