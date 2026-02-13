El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Almonte según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 72% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.
A medida que avance la jornada, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las lluvias serán ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.4 mm en la tarde. La temperatura se mantendrá relativamente estable, con mínimas de 14 grados y máximas que no superarán los 15 grados.
El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 31 km/h en la mañana y 37 km/h en la tarde. Esta intensidad del viento puede generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, se espera que el viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo notable, con velocidades que rondarán entre 20 y 34 km/h.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se anticipa un 90% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas aisladas acompañadas de lluvias. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá considerablemente, cayendo a un 0% después de las 19:00.
La visibilidad podría verse afectada en las horas de lluvia, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias cesen, dando paso a un ambiente más despejado hacia la madrugada del día siguiente.
En resumen, Almonte experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y un ambiente fresco. Se aconseja a los habitantes que se preparen para condiciones de lluvia en las primeras horas del día y que estén atentos a posibles tormentas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.
