El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 64% en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente, alcanzando un 95% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser intermitentes, con acumulaciones que rondan los 0.4 mm en este periodo. Las condiciones de tormenta también son probables, con un 90% de probabilidad de tormenta en el mismo intervalo, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles descargas eléctricas y vientos fuertes.

Durante la tarde, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 14 y 15 grados . Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una ligera disminución en la intensidad. Las precipitaciones podrían llegar a ser de 0.1 mm en las horas posteriores a la 1 de la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 62 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas. A medida que se acerque la noche, el viento se estabilizará, pero las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia el final del día.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea moderada debido a la nubosidad y la posible lluvia, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. A medida que se acerque el ocaso, alrededor de las 19:05, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras.

Los residentes de Aljaraque deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.