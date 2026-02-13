El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero

La jornada del 13 de febrero de 2026 en La Algaba se presenta marcada por un tiempo predominantemente nublado y con probabilidades significativas de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de tormenta y lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, rondando el 90%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance la jornada, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga elevada, alcanzando un 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que los habitantes de La Algaba deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, cuando se prevé que las tormentas sean más intensas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 55 km/h en los momentos más fuertes. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones inestables, por lo que se recomienda precaución al desplazarse por la localidad. Las ráfagas de viento, junto con la lluvia, podrían afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar ligeramente, con una disminución en la intensidad de las lluvias y un cielo que podría despejarse en algunos momentos. Sin embargo, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de alrededor de 11 grados hacia el final del día.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es aconsejable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia, así como estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. En resumen, el día en La Algaba estará marcado por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas que podrían afectar la rutina diaria, por lo que es fundamental estar preparados para enfrentar estas condiciones adversas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.