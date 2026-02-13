El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá de Guadaíra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de febrero de 2026, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas del día.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían hacer que la atmósfera se sienta más pesada.
El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 57 km/h en las horas de la tarde. Esta intensidad del viento podría generar algunas molestias, especialmente en áreas abiertas. Se recomienda a los ciudadanos tener precaución al desplazarse, ya que las ráfagas pueden ser fuertes y podrían afectar la visibilidad en momentos de lluvia.
A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos nubosos que podrían dar paso a momentos de mayor nubosidad. La probabilidad de tormenta es considerable, alcanzando hasta un 95% en los periodos de la tarde, lo que indica que podrían presentarse tormentas eléctricas en la región. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.
En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy será mayormente nublado, con lluvias escasas y una alta probabilidad de tormentas. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento del sur-suroeste aportará una sensación de frescura, aunque con rachas que podrían ser intensas. Es un día para estar preparados y tomar precauciones, especialmente si se tiene previsto salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-12T21:08:09.
