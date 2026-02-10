El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Según los datos meteorológicos, el cielo estará cubierto desde la madrugada, con una ligera probabilidad de lluvia que se incrementa en las horas de la mañana. La precipitación esperada es de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será escasa, podría haber momentos de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 15 y 19 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 16 grados a primera hora, y subiendo gradualmente a 18 grados hacia la tarde. Esta variación de temperatura, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea más fría debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 93% en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 47 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque fresco, puede contribuir a que la sensación térmica sea más baja, especialmente en combinación con la alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar el frío, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que podría haber actividad eléctrica en la zona. Sin embargo, la probabilidad disminuye a medida que avanza el día, con un 25% entre las 13:00 y las 19:00. Esto significa que, aunque hay un riesgo de tormentas, no es tan elevado como para causar alarma, pero sí es recomendable estar atentos a las condiciones climáticas.

En resumen, el día en El Viso del Alcor se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Los vientos del suroeste aportarán un toque fresco, y aunque la probabilidad de tormentas es moderada, se espera que la mayor parte del día transcurra sin incidentes significativos. Los ciudadanos deben estar preparados para un día invernal, con la posibilidad de llevar paraguas o chaquetas impermeables si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.