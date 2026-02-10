El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes continúen dominando el cielo, con algunas posibilidades de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 16 y 19 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 16 grados, aumentando ligeramente a 17 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Por la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente a 16 grados.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 85% y el 96% durante todo el día, lo que contribuirá a la sensación de bochorno y puede hacer que las condiciones se sientan más frescas de lo que realmente son. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas suaves, puede generar un ambiente propenso a la formación de bruma, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 15% en las primeras horas, aumentando a un 85% entre las 7 y las 13 horas, y manteniéndose en un 60% entre las 19 y la 1 de la mañana. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las horas más críticas. Esto sugiere que, aunque hay posibilidades de lluvia, no se anticipan tormentas severas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 29 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en las horas más ventosas. Este viento puede contribuir a la sensación de frescura, especialmente durante las horas de la tarde.

A lo largo del día, la visibilidad puede verse afectada por la bruma y la posible lluvia, así que se recomienda precaución al conducir. La combinación de nubes, bruma y viento puede hacer que el día se sienta más fresco de lo habitual para esta época del año. Los habitantes de Utrera deben estar preparados para un día mayormente gris, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras, y disfrutar de las temperaturas suaves que caracterizan a la región en invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.