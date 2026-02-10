El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Úbeda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con valores que oscilarán entre 0.1 y 3 mm, siendo más intensas en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la ciudad experimenten algunas lluvias.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, rondando los 12 a 14 grados durante todo el día. Este rango de temperatura, aunque fresco, es típico para esta época del año en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero sin bajar de 92%. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 15 y 29 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 52 km/h en algunos momentos. Esta intensidad del viento podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones ventosas, que podrían afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 50% en los periodos de mayor inestabilidad, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, especialmente en la tarde. Es recomendable que los residentes estén atentos a posibles alertas meteorológicas y tomen precauciones si planean salir.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las lluvias podrían continuar, aunque con menor intensidad. El ocaso se producirá a las 18:46, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias. En resumen, hoy en Úbeda se prevé un tiempo inestable, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de un ambiente acogedor en casa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T22:04:09.