El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y lluvias escasas en algunos momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96%, lo que puede generar una sensación de bochorno.
A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, sin grandes variaciones, y que las condiciones de bruma persistan, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. La probabilidad de precipitación es del 20% en las primeras horas, aumentando a un 80% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que es probable que se registren algunas lluvias ligeras durante este periodo.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 19 km/h, alcanzando rachas de hasta 28 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana. A medida que avance el día, el viento podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 39 km/h en la tarde, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco.
Durante la tarde, la temperatura podría ascender ligeramente, alcanzando hasta 20 grados , aunque la sensación térmica podría ser más baja debido al viento y la alta humedad. La probabilidad de tormentas también se incrementa, con un 60% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la zona.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para algunas personas. Las lluvias podrían continuar, aunque en menor medida, y se espera que la bruma persista durante la noche.
En resumen, el día de hoy en Tomares se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y bruma, temperaturas estables y un viento moderado del suroeste. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles cambios en el tiempo, especialmente en la tarde y noche, cuando la probabilidad de tormentas aumenta.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.
