El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 16 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 96% en las primeras horas, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. La temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados, con cielos cubiertos y escasa visibilidad debido a la bruma. La probabilidad de precipitación es del 20% en las primeras horas, aumentando a un 80% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras durante este periodo.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 19 km/h, alcanzando rachas de hasta 28 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avance, la probabilidad de tormentas también aumentará, alcanzando un 50% entre las 07:00 y las 13:00, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas.

Durante la tarde, la temperatura podría experimentar un ligero aumento, alcanzando hasta 18 grados , pero el cielo seguirá cubierto. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 65% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que los habitantes de San Juan de Aznalfarache deben estar preparados para posibles chubascos. La humedad relativa comenzará a descender ligeramente, pero seguirá siendo alta, rondando el 90%.

Hacia la noche, las condiciones meteorológicas no cambiarán drásticamente. La temperatura se estabilizará en torno a los 16 grados, con cielos cubiertos y una probabilidad de lluvia del 20% en las últimas horas del día. El viento continuará soplando del suroeste, aunque con una ligera disminución en su intensidad.

En resumen, el día de hoy en San Juan de Aznalfarache se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que lleven paraguas y se preparen para un día húmedo y ventoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.