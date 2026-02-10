El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Rinconada según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
La jornada del 10 de febrero de 2026 en La Rinconada se presenta con un cielo mayormente cubierto a lo largo de todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con condiciones que se mantendrán estables hasta la noche. La temperatura oscilará entre los 16 y 17 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo debido a la sensación térmica que puede ser más baja por la humedad.
La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando valores de hasta el 93% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance la jornada, la humedad irá disminuyendo ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.
En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con un acumulado de 0.2 mm en las horas de la mañana y 0.1 mm en la tarde. Esto indica que, aunque hay posibilidad de lluvia, será mínima y no debería interferir significativamente con las actividades diarias. Sin embargo, es recomendable estar preparados para posibles chubascos ligeros, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de lluvia aumenta.
La probabilidad de tormentas también está presente, con un 50% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 40% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar atentos a cambios en el tiempo, especialmente si se encuentran en áreas al aire libre.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 29 y 40 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento puede generar ráfagas fuertes, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en zonas expuestas.
En resumen, el día se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas. Los habitantes de La Rinconada deben estar preparados para un tiempo variable, pero en general, las condiciones no deberían ser un impedimento para disfrutar de las actividades cotidianas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.
