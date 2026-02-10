El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Puente Genil se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera que la niebla sea predominante, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar el tráfico. A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a disiparse, pero el cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 18 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados hacia el mediodía. A partir de la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 18 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 93% en la mañana y disminuyendo gradualmente a un 91% hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 35% de lluvia ligera en las primeras horas del día, aumentando a un 100% entre las 7 y las 13 horas. Esto sugiere que es muy probable que se registren lluvias escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm. Las condiciones de lluvia continuarán siendo posibles hasta la tarde, aunque la intensidad será baja.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 40 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas moderadas. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente en áreas abiertas y al conducir, debido a la combinación de viento y posibles lluvias.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 35% en las primeras horas, que se reduce a un 15% entre las 13 y las 19 horas. Esto indica que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar completamente, especialmente en la tarde.

En resumen, Puente Genil experimentará un día mayormente cubierto con niebla y bruma en la mañana, temperaturas suaves y una probabilidad significativa de lluvias ligeras. Se aconseja a los residentes estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T22:04:09.