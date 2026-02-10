El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera se mantenga durante la mayor parte del día. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.2 mm, con intervalos de 0.1 mm en varias horas, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se espera que cause problemas significativos.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 14 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrarán mínimas de 12 grados, mientras que por la tarde, la temperatura podría alcanzar hasta 14 grados. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que rondará el 94% en las primeras horas y descenderá ligeramente a lo largo del día, generará una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará del oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 30 km/h en las horas más activas del día. Las rachas máximas de viento podrían llegar a 52 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más baja. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, ya que la combinación de viento y humedad puede resultar incómoda.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, lo que refuerza la necesidad de estar preparados para la lluvia. Además, existe un 55% de probabilidad de tormentas en las primeras horas de la mañana y un 30% en la tarde, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas aisladas, aunque no se anticipan eventos severos.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, y las condiciones de lluvia escasa continuarán. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos, especialmente durante las lluvias más intensas. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones en las carreteras, ya que el pavimento podría estar resbaladizo.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T22:04:09.