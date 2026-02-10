El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 85% en las primeras horas y un 100% entre las 7:00 y las 13:00. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de la localidad experimenten algunas lloviznas intermitentes, especialmente en la mañana.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 13 y 15 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, es típico para esta época del año en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 96% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero aún por encima del 80% en la tarde. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 34 km/h. Las ráfagas podrían ser más intensas, alcanzando hasta 46 km/h en algunos momentos, especialmente en la tarde. Este viento puede contribuir a un aumento en la sensación de frescor, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 50% de posibilidad en las primeras horas del día, que se reduce a un 45% en la tarde. Esto indica que, aunque las lluvias serán escasas, no se puede descartar la posibilidad de tormentas aisladas que podrían acompañar a las lluvias.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias disminuyan hacia la tarde y noche. El ocaso se producirá a las 18:51, momento en el que las condiciones meteorológicas podrían comenzar a estabilizarse, aunque las nubes seguirán presentes.

En resumen, los habitantes de Pozoblanco deben prepararse para un día fresco y húmedo, con lluvias ligeras y un viento notable. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T22:04:09.