El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en algunos momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% al amanecer, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 15 y 17 grados . Sin embargo, se espera que la sensación térmica sea más baja debido a la alta humedad y al viento que soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 41 km/h en las horas centrales del día. Este viento, aunque fresco, podría contribuir a que la lluvia sea más perceptible en algunos momentos, especialmente en la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 95% entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 85% entre las 19:00 y la 01:00. Se prevé que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm en la mañana y hasta 1 mm en la tarde, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí será constante y podría generar charcos en las calles.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad también es significativa, alcanzando un 55% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque no se esperan tormentas severas, es recomendable estar atentos a posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas.

Durante la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 20 grados , pero la combinación de la lluvia y el viento hará que la sensación térmica sea más fresca. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la lluvia, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura descenderá nuevamente a los 16 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para quienes se encuentren al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos de Palma del Río que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y viento.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T22:04:09.