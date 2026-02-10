El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

Hoy, 10 de febrero de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la noche, la cobertura de nubes será constante, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 79% y el 96%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas moderadas, puede hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 20% de lluvia en las primeras horas de la mañana, aumentando a un 85% entre las 7 y las 13 horas. Esto sugiere que es probable que se produzcan algunas lluvias ligeras, especialmente en la mañana y parte de la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm. Sin embargo, las lluvias no serán intensas, y se espera que sean esporádicas y de corta duración.

La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 50% en el mismo periodo, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas. Es recomendable que los residentes estén atentos a las condiciones climáticas y tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

Los vientos soplarán desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que avance el día, los vientos podrían intensificarse, lo que podría ser un factor a considerar para quienes se desplacen por la zona.

En resumen, el día se presenta como uno de cielos cubiertos, con temperaturas agradables pero con una alta probabilidad de lluvias ligeras y tormentas. Se recomienda a los habitantes de Los Palacios y Villafranca que se preparen para un día variable y que mantengan un paraguas a mano, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de precipitación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.