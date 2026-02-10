El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

Hoy, 10 de febrero de 2026, Osuna se verá afectada por condiciones meteorológicas que comenzarán con niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3:00 a.m., la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, se espera que la niebla se disipe, dando paso a un cielo cubierto que persistirá durante gran parte del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 16 grados . Este rango de temperatura sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades en interiores, aunque las temperaturas no serán demasiado frías. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas más tempranas, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente en la tarde. Se estima que la probabilidad de lluvia será del 40% en las primeras horas, incrementándose a un 100% entre las 7:00 a.m. y la 1:00 p.m. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se anticipa que serán escasas. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 0.2 mm, lo que no debería causar grandes inconvenientes, pero es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 26 y 32 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 48 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante la tarde. La dirección del viento también podría contribuir a la dispersión de la niebla, facilitando una mejor visibilidad a medida que avanza el día.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera un 40% de posibilidad en las primeras horas, disminuyendo a un 15% entre la 1:00 p.m. y las 7:00 p.m. Esto sugiere que, aunque hay un riesgo de tormentas, la intensidad y la duración de las mismas podrían ser limitadas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán ligeramente, manteniéndose alrededor de los 15 grados . La niebla podría regresar en las horas nocturnas, por lo que se recomienda precaución al conducir.

