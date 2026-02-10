El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 55% durante el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 15 grados , proporcionando un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la niebla será un fenómeno notable, especialmente en las horas tempranas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 98% en algunos momentos, lo que contribuirá a la sensación de frescura y podría hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que realmente indica el termómetro.

Durante la tarde, la situación meteorológica no cambiará significativamente. El cielo seguirá cubierto, con lluvias escasas que podrían reanudarse en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, cuando la probabilidad de precipitación se eleva al 100%. Las temperaturas podrían experimentar un ligero aumento, alcanzando hasta 17 grados en las horas más cálidas del día, pero la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 41 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en combinación con la humedad elevada. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas donde la niebla pueda ser más densa.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea baja durante la mayor parte del día, con un 5% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que, aunque las condiciones serán propicias para la lluvia, las tormentas eléctricas no son un riesgo significativo.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente a los 15 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría. En resumen, se prevé un día gris y húmedo en Morón de la Frontera, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas, ideal para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.