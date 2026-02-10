El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad podrían ser reducidas, especialmente durante la madrugada, por lo que se recomienda precaución al conducir. A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con posibilidades de lluvias escasas en algunos momentos.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 15 grados a lo largo del día. Las mínimas se registrarán en las primeras horas, mientras que las máximas alcanzarán los 16 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 95% en la mayor parte del día. Esto generará un ambiente algo bochornoso, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en las horas más activas de la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% entre las 7 y las 13 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan algunas lloviznas durante este periodo. Sin embargo, las lluvias no serán intensas, por lo que no se anticipan problemas significativos.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 31 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, a pesar de la alta humedad. Las ráfagas más fuertes se sentirán especialmente entre las 15 y las 16 horas, por lo que se recomienda asegurar objetos en el exterior que puedan ser arrastrados por el viento.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 50% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría generar algún fenómeno aislado. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas. En resumen, el día se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y algunas lluvias ligeras, lo que podría hacer que sea un buen momento para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T22:04:09.