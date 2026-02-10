El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, se espera en Moguer un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, lo que podría afectar la conducción y las actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados .

A partir de las 8 de la mañana, la probabilidad de precipitación comenzará a aumentar, alcanzando un 45% en las primeras horas del día. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones de hasta 0.1 mm en las horas de la mañana. A medida que el día progrese, la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 30% durante la tarde, lo que sugiere que podrían presentarse algunas lloviznas intermitentes.

La temperatura máxima se espera que alcance los 18 grados en la tarde, mientras que la mínima se mantendrá en torno a los 15 grados. La humedad relativa será alta, rondando el 96% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 85%. Esto generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 24 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 35 km/h, especialmente durante la tarde, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, sobre todo en las horas de la tarde y la noche.

La puesta de sol se producirá a las 19:01, marcando el final de un día que, aunque nublado y con posibilidades de lluvia, ofrecerá temperaturas relativamente suaves. La visibilidad mejorará a medida que avance la tarde, aunque la bruma podría persistir en algunas áreas. En general, se aconseja a los habitantes de Moguer que estén preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T22:04:09.