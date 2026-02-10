El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 90% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 13 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco. La humedad relativa será alta, rondando el 94%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Este nivel de humedad también contribuirá a la persistencia de las nubes y la posibilidad de lluvias intermitentes.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad de entre 18 y 24 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 40 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas de viento pueden ser más intensas en las horas de la tarde, por lo que se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

Durante la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 30%, lo que indica que, aunque las lluvias serán escasas, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada. Las temperaturas podrían experimentar un ligero aumento, alcanzando hasta 15 grados en las horas más cálidas, pero la sensación de frío persistirá debido a la humedad y el viento.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque puede verse afectada por la lluvia y la niebla en algunos momentos. La puesta de sol se producirá a las 18:49, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias.

En resumen, Martos experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se sale, es aconsejable estar preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T22:04:09.