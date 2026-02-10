El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

Hoy, 10 de febrero de 2026, Marchena se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una ligera bruma que podría dificultar la visibilidad en algunos momentos. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 16 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente en las horas centrales. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en las primeras horas y 0.1 mm en la tarde. La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 100% entre las 07:00 y las 13:00, y del 90% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que es muy probable que los marcheneros necesiten paraguas si planean salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. Este nivel de humedad, combinado con la temperatura, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es. A lo largo de la tarde, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 48 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en áreas expuestas. Las velocidades del viento oscilarán entre 25 y 31 km/h, lo que podría hacer que algunas actividades al aire libre sean menos agradables.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 20% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, aumentando a un 55% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, la posibilidad de que se produzcan durante la mañana es significativa.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:56, es probable que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán ligeramente. La noche se presentará fresca, con temperaturas que podrían bajar a los 15 grados . En resumen, se recomienda a los habitantes de Marchena que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras y viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.