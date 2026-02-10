El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

Hoy, 10 de febrero de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un panorama meteorológico mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica bruma en los periodos iniciales, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 16 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un leve aumento a 17 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 91% y el 96%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas suaves, puede hacer que el ambiente se sienta más pesado de lo habitual.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que se registren entre 0.1 mm de lluvia en algunos periodos, lo que indica que, aunque la lluvia será escasa, no se puede descartar la posibilidad de que caiga algo de agua en momentos puntuales. La probabilidad de precipitación es del 20% en las primeras horas, aumentando a un 80% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que la mañana podría ser más propensa a recibir algunas gotas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 27 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 44 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas abiertas y expuestas. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en los momentos de mayor actividad, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

La probabilidad de tormentas también se incrementa a lo largo del día, alcanzando un 60% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las lluvias. Es aconsejable que los ciudadanos estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas suaves, alta humedad y la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente en las horas centrales del día. Se recomienda estar preparado para cambios en el tiempo y mantenerse informado a través de los canales meteorológicos oficiales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.