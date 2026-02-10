El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un panorama mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura estable en torno a los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.
A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga constante, oscilando entre los 15 y 17 grados . Las condiciones de visibilidad se verán afectadas por la presencia de niebla y bruma, especialmente durante las primeras horas, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras. La niebla, con una probabilidad del 85% de presentarse entre las 07:00 y las 13:00, será un factor a tener en cuenta para quienes se desplacen.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé una acumulación de 0.1 mm, lo que indica que las lluvias serán ligeras y esporádicas. La probabilidad de tormenta es moderada, con un 55% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que podrían producirse algunos episodios de actividad eléctrica, aunque no se anticipan tormentas severas.
El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 47 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas abiertas. Las rachas de viento serán más intensas entre las 16:00 y las 18:00, por lo que se recomienda precaución, especialmente para actividades al aire libre.
A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero las temperaturas comenzarán a descender ligeramente. La visibilidad podría mejorar un poco, aunque la bruma persistirá. La noche caerá con temperaturas que rondarán los 16 grados, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría favorecer la formación de niebla nuevamente.
En resumen, el día en Mairena del Alcor se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir y que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.
