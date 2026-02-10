El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Lucena se verá afectada por condiciones meteorológicas que incluyen niebla y un cielo mayormente cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, especialmente en los periodos iniciales del día, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y calles de la ciudad. Se recomienda a los conductores extremar precauciones al desplazarse.

A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en algunos momentos. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 0.1 mm, lo que indica que, aunque no se espera un aguacero significativo, la humedad en el ambiente será notable. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la tarde, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia.

La temperatura durante el día se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 13 y 15 grados . Este rango de temperatura, combinado con la alta humedad relativa que se espera, que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos, generará una sensación de frío y puede contribuir a la persistencia de la niebla.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 15 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en los momentos más intensos. Este viento podría ayudar a dispersar la niebla en algunos momentos, pero también podría generar un ambiente fresco y húmedo que se sentirá más intenso debido a la combinación de la temperatura y la humedad.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 50% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 15% en la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones, ya que la inestabilidad atmosférica podría provocar sorpresas.

En resumen, Lucena experimentará un día marcado por la niebla y un cielo cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día húmedo y que tomen precauciones al conducir debido a la visibilidad reducida.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T22:04:09.