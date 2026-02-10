El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes cubrirán el cielo, y se espera que la visibilidad se vea reducida en algunos momentos. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 16 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 74% y el 97%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Este nivel de humedad también puede favorecer la formación de niebla y bruma, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en las horas de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.2 mm. Las lluvias serán ligeras, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y refrescar el ambiente.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 33 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h. Este viento puede generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 50% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00. Aunque no se anticipan tormentas severas, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

A lo largo de la jornada, se recomienda a los habitantes de Lora del Río que se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvias y viento fuerte. La combinación de la alta humedad, las temperaturas moderadas y el viento puede hacer que el día se sienta más fresco de lo habitual, especialmente en las horas de la tarde.

