El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Linares se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% en las primeras horas del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 a 14 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

A lo largo de la mañana, la lluvia será constante, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en el periodo inicial. A medida que avance el día, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero se mantendrá la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La precipitación total podría alcanzar hasta 5 mm, lo que indica un día bastante húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 90% en la mayoría de los periodos. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Los vientos también jugarán un papel importante, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 44 km/h, provenientes principalmente del oeste y suroeste. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente durante la tarde.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 55% de posibilidad en las primeras horas y un 50% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será la protagonista, no se descartan episodios de tormenta que podrían acompañar a las precipitaciones. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y potencialmente severas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados . La lluvia escasa persistirá, y la probabilidad de precipitación seguirá siendo alta, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Es recomendable que los habitantes de Linares tomen precauciones, especialmente si planean salir, ya que las condiciones climáticas podrían volverse adversas.

En resumen, el día de hoy en Linares se caracterizará por un tiempo húmedo y lluvioso, con temperaturas frescas y vientos moderados. Se aconseja a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para posibles tormentas a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T22:04:09.