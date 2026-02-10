El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, en Lepe, se espera un tiempo mayormente cubierto con brumas en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3:00 a.m., la visibilidad se verá afectada por la bruma, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 15 grados entre las 4:00 a.m. y las 8:00 a.m.

A partir de las 9:00 a.m., el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 16 grados. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 95% y el 99% durante la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la persistencia de la bruma. A medida que el día avance, la temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados, alcanzando un máximo de 18 grados entre las 1:00 p.m. y las 3:00 p.m.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Sin embargo, se anticipa un aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 30% de probabilidad entre las 7:00 p.m. y la 1:00 a.m. del día siguiente. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la noche.

El viento soplará predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 25 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 12:00 p.m. y las 1:00 p.m., alcanzando hasta 37 km/h. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 8:00 p.m. y manteniéndose en ese rango hasta la medianoche. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad para algunos.

En resumen, el día en Lepe se caracterizará por un tiempo cubierto y brumoso, con temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, es prudente estar alerta ante la posibilidad de tormentas hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T22:04:09.