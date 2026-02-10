El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, se espera en Lebrija un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo estará cubierto, lo que puede generar una sensación de humedad y frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 18 grados , alcanzando su punto más alto en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, con valores que rondan el 90% en la mayoría de los periodos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede resultar en un ambiente algo incómodo para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es del 20% en las primeras horas del día, aumentando a un 90% entre las 7 y las 13 horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Sin embargo, las cantidades esperadas son mínimas, con un total de 0.1 mm de lluvia pronosticados en los periodos más húmedos.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 21 y 28 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal a la sensación de calor, aunque también podría hacer que la percepción de frío sea más intensa, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 20% en las primeras horas y un 45% entre las 7 y las 13 horas, lo que indica que, aunque hay un riesgo de tormentas, es poco probable que se desarrollen fenómenos severos. A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas disminuirá significativamente.

En resumen, el día en Lebrija se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día húmedo y fresco, llevando consigo paraguas o impermeables si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.