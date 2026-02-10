El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Jaén, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de la tarde, cuando las rachas de viento se intensifiquen. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si se encuentran al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% de posibilidad en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, podrían producirse tormentas aisladas que podrían traer consigo ráfagas de viento más fuertes y un aumento temporal en la intensidad de la lluvia.

A lo largo del día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las temperaturas no variarán significativamente, lo que significa que la población debe estar preparada para un día fresco y húmedo.

El orto se producirá a las 08:10 y el ocaso a las 18:48, lo que permitirá disfrutar de unas horas de luz, aunque la visibilidad podría verse afectada por la niebla y las nubes bajas en algunos momentos del día. En resumen, se recomienda a los habitantes de Jaén que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen las precauciones necesarias para enfrentar un día que, aunque fresco, podría traer sorpresas en forma de lluvia y viento.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T22:04:09.