El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Huelva se presenta con un panorama meteorológico marcado por un cielo completamente cubierto durante todas las horas del día. Desde la medianoche hasta el ocaso, la nubosidad será la protagonista, lo que podría influir en la percepción de la temperatura y la sensación térmica en la ciudad.

En cuanto a las temperaturas, se espera que oscilen entre los 15 y 18 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con un ambiente fresco, alcanzando los 16 grados a partir de las 00:00 hasta las 05:00. A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, con un ligero aumento a 17 grados entre las 11:00 y las 14:00, y alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Sin embargo, a partir de las 15:00, se prevé un descenso gradual, regresando a los 16 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 85% y el 99% a lo largo del día. Esto generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede hacer que el ambiente se sienta más pesado, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas pico.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Sin embargo, se debe tener en cuenta que hay probabilidades de tormentas en ciertos periodos, con un 25% de probabilidad entre la 01:00 y las 07:00, aumentando a un 40% entre las 07:00 y las 13:00. A partir de la tarde, la probabilidad de tormenta se mantiene en un 30% hasta las 19:00, y luego disminuye a un 35% hasta la medianoche.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h. Este viento puede aportar algo de frescura al ambiente, aunque la sensación de calor puede persistir debido a la alta humedad.

En resumen, Huelva experimentará un día cubierto, con temperaturas moderadas y alta humedad, sin precipitaciones, pero con la posibilidad de tormentas en ciertos momentos. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de la jornada con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T22:04:09.