El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

Hoy, 10 de febrero de 2026, el tiempo en Dos Hermanas se presenta mayormente cubierto, con una persistente capa de nubes que dominará el cielo durante todo el día. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitaciones es moderada, con un 20% de posibilidad en las primeras horas de la mañana, aumentando a un 80% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es probable que se registren lluvias escasas, especialmente en la mañana, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 16 y 18 grados . En las primeras horas, la temperatura se situará en torno a los 16 grados, aumentando ligeramente a 17 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 96% en las horas más frescas de la mañana. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 45 km/h en las horas pico, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo. Las velocidades del viento oscilarán entre 22 y 38 km/h a lo largo del día, siendo más intensas en la tarde. Es recomendable que quienes planeen salir tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas fuertes.

La probabilidad de tormentas también es un factor a considerar, con un 55% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se aconseja estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante este periodo.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias serán escasas, la sensación de humedad persistirá. La puesta de sol está prevista para las 18:58, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, hoy en Dos Hermanas se espera un día mayormente cubierto, con lluvias ligeras y un ambiente fresco, ideal para actividades en interiores. Se recomienda precaución ante el viento y la posibilidad de tormentas durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.