El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Écija se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las condiciones de cielo permanecerán mayormente cubiertas, lo que podría generar una sensación de frescura en la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 79% y el 96%, lo que contribuirá a la sensación de frío, especialmente en las primeras horas. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas moderadas, puede hacer que el día se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en algunos periodos. La probabilidad de precipitación es variable a lo largo del día, siendo más alta entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad de lluvia en este intervalo. Esto sugiere que es probable que se produzcan chubascos ligeros, especialmente en la tarde.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 42 km/h en las horas más activas del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 24 y 36 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la humedad y las temperaturas frescas.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que podría indicar la posibilidad de tormentas aisladas en la región. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se espera que sea severa.

A medida que se acerque la tarde, la visibilidad podría verse afectada por la niebla y las lluvias ligeras, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones. La puesta de sol se producirá a las 18:54, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también podría ofrecer momentos de calma y tranquilidad en medio de la inestabilidad climática.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.