El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Coria del Río se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos nublados que dominarán durante toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana hasta el anochecer, la nubosidad será constante, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 86% y el 96%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, puede hacer que el día se sienta más cálido de lo que realmente es. Los vientos soplarán predominantemente del sur-suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 42 km/h en momentos de rachas máximas, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la precipitación, se espera que haya lluvias escasas, con un acumulado de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que, aunque hay una probabilidad de lluvia, esta será mínima y no debería afectar significativamente las actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda estar preparado, ya que la probabilidad de precipitación es del 20% en las primeras horas del día, aumentando a un 70% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que las primeras horas de la mañana podrían ser las más propensas a recibir alguna llovizna.

La probabilidad de tormentas también se sitúa en un 20% al inicio del día, incrementándose a un 50% durante la mañana, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas. A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero no se descartan chubascos ocasionales.

Es importante que los habitantes de Coria del Río tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de viento, humedad y la posibilidad de lluvias puede hacer que el tiempo sea un poco incómodo. Se aconseja llevar ropa adecuada y, si es posible, un paraguas a mano. A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán ligeramente, ofreciendo un ambiente fresco para el cierre del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.