El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 55% en el periodo de 01:00 a 07:00, aumentando a un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras, especialmente durante la mañana.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 15 y 16 grados durante la mayor parte del día. A medida que avance la tarde, se espera un leve aumento, alcanzando hasta 19 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 96% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 93% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las lluvias.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 22 y 37 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas expuestas al viento.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 50% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 55% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían acompañarse de actividad eléctrica en algunos momentos, especialmente en la mañana.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero la probabilidad de lluvia disminuirá ligeramente, aunque aún se espera que se registren algunas lloviznas. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que rondarán los 16 grados.

En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas, temperaturas frescas y vientos moderados. Se aconseja a la población estar atenta a las condiciones climáticas y tomar precauciones si se planea salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T22:04:09.