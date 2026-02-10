El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

Hoy, 10 de febrero de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando condiciones de bruma en algunos momentos, especialmente durante la madrugada y la mañana. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 15 y 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 94% hacia la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que se registren entre 0.1 y 0.2 mm a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación del 20% en las primeras horas, aumentando a un 80% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que las lluvias podrían ser más probables durante la mañana, aunque no se anticipan acumulaciones significativas. La probabilidad de tormentas también es notable, alcanzando un 50% en el mismo periodo, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para estas ráfagas, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias deberían cesar gradualmente. Las temperaturas se mantendrán estables, y hacia el final del día, se espera que la temperatura descienda a unos 15 grados . La puesta de sol se producirá a las 18:58, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, no debería presentar condiciones extremas.

En resumen, Castilleja de la Cuesta experimentará un día fresco y mayormente nublado, con posibilidades de lluvias ligeras y viento moderado. Se aconseja a los residentes que estén atentos a las condiciones meteorológicas y que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.