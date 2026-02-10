El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Cartaya se presenta con un panorama meteorológico marcado por un cielo completamente cubierto. Desde la medianoche hasta el final del día, la nubosidad será constante, lo que podría influir en la percepción de la temperatura y la sensación térmica en la localidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 19 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 19 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 86% y el 99%. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. La combinación de estos factores atmosféricos podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Cartaya vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto a las precipitaciones, se pronostica que no habrá lluvias significativas durante el día, ya que se espera un total de 0 mm de precipitación. Sin embargo, la probabilidad de lluvia varía a lo largo del día, con un 20% de probabilidad en las primeras horas y aumentando a un 30% en la tarde, aunque no se anticipan tormentas severas.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 37 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable tener precaución, especialmente en áreas expuestas, debido a la intensidad del viento.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas moderadas y una alta humedad, con un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Aunque no se esperan precipitaciones, la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde no puede ser descartada. Los residentes deben estar preparados para un día fresco y ventoso, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T22:04:09.