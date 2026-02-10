El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Carmona según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 15 y 16 grados a lo largo del día, lo que proporcionará un ambiente fresco y algo húmedo.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescura y podría hacer que la bruma sea más densa. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar incomodidad para algunas personas.
En cuanto a las precipitaciones, se espera que haya lluvias escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.4 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0.1 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 10% en la mañana, aumentando a un 85% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que es probable que se produzcan algunas lloviznas intermitentes durante este periodo. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es moderada, alcanzando un 45% en el mismo intervalo.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 18 y 43 km/h, siendo más intenso en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas que, aunque no se prevén como tormentas severas, podrían ser notables y causar cierta incomodidad al aire libre. La dirección del viento también podría contribuir a la dispersión de la bruma y la niebla, especialmente en las horas más cálidas del día.
A medida que se acerque la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 18 grados, pero la sensación térmica podría ser más fresca debido a la combinación de viento y humedad. Las condiciones climáticas sugieren que es recomendable llevar un abrigo ligero y estar preparado para posibles lluvias, especialmente si se planea estar al aire libre.
En resumen, el día en Carmona se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes y la posibilidad de lluvias.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.
