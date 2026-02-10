El día de hoy, 10 de febrero de 2026, en Camas, se espera un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes se mantendrán como protagonistas, con un cielo cubierto que podría generar algunas lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 20 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 16 grados, alcanzando un máximo de 20 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se espera un ligero descenso, estabilizándose en torno a los 18 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es.

La humedad será un factor constante durante el día, comenzando en un 95% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 93% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, puede generar una sensación de pesadez en el ambiente, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento podría ser un alivio ante la alta humedad, aunque también podría contribuir a la dispersión de las nubes y, potencialmente, a la aparición de algunas tormentas aisladas.

La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente en la tarde y la noche, con un 65% de probabilidad de lluvia entre las 19:00 y 01:00. Las lluvias esperadas serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los casos. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Camas estén preparados para posibles chubascos, especialmente si planean actividades al aire libre.

En resumen, el día se presenta como un día nublado y húmedo, con temperaturas agradables pero una sensación de frescura debido a la humedad y el viento. Se aconseja a los ciudadanos que lleven paraguas y se vistan en capas para adaptarse a las variaciones del tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.