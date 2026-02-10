Hoy, 10 de febrero de 2026, Cabra se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en los periodos más intensos, lo que sugiere que, aunque la humedad será notable, no se anticipan precipitaciones significativas.

La temperatura se mantendrá estable, rondando los 14 grados durante la mañana y alcanzando un máximo de 16 grados en las horas de la tarde. Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa que oscilará entre el 85% y el 96%, generará una sensación de frescura que podría resultar incómoda para algunos. La humedad alcanzará su punto más alto en las primeras horas del día, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 11 y 26 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en los momentos más intensos. Este viento podría proporcionar un alivio temporal a la sensación de humedad, aunque también podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 90% de posibilidades de lluvia en las primeras horas del día, aumentando a un 100% entre las 7 y las 13 horas. Esto sugiere que es muy probable que los residentes de Cabra experimenten al menos algunas gotas de lluvia durante la mañana y el mediodía. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es moderada, con un 50% de posibilidad en las primeras horas y disminuyendo a un 10% en la tarde, lo que indica que, aunque las tormentas no son descartables, su ocurrencia es menos probable a medida que avanza el día.

En resumen, los habitantes de Cabra deben prepararse para un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado. Se recomienda llevar paraguas y abrigos si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T22:04:09.