El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Las Cabezas de San Juan se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante todo el día. Las condiciones meteorológicas indican que la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 15 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para las actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad se estabilizará en torno al 90%, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco pesado, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que haya lluvias escasas, con un acumulado de 0.1 mm en las horas de la mañana y nuevamente en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 15% en las primeras horas, aumentando a un 90% entre las 7 y las 13 horas, lo que sugiere que es probable que se produzcan algunas lloviznas intermitentes. Sin embargo, la intensidad de la lluvia será baja, por lo que no se anticipan problemas significativos.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 42 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 45% entre las 7 y las 13 horas, disminuyendo a un 5% en la tarde. Esto sugiere que, aunque hay un riesgo de tormentas, la mayoría de la jornada transcurrirá sin incidentes significativos. Sin embargo, es recomendable estar atentos a las condiciones cambiantes, especialmente si se planean actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 08:17 y el ocaso a las 18:58, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar de las actividades diurnas. En resumen, se prevé un día fresco y mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia ligera, ideal para quienes prefieren evitar el calor intenso del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.